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Беглов временно доверил Пиотровскому и Линченко обязанности ушедших в ЗакС Петербурга вице-губернаторов

фото ЗакС политика Беглов временно доверил Пиотровскому и Линченко обязанности ушедших в ЗакС Петербурга вице-губернаторов

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в сферы деятельности вице-губернаторов, сообщили в Смольном.

C 25 сентября Николай Линченко, кроме уже вверенных ему комитетов по градостроительству, госконтролю, использованию и охране памятников, по строительству и Госстройнадзора, будет временно курировать работу жилищного комитета, ГАТИ, Госжилинспекции, Гостехнадзора, жилищного комитета и администраций районов Петербурга.

Борис Пиотровский в целом курирует деятельность комитетов по культуре, физкультуре и спорту. Теперь он временно будет контролировать работу комитетов по межнациональным отношениям, по молодежной политике, по печати и взаимодействию со СМИ, комитета территориального развития, отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора.

Обязанности вице-губернаторов перераспределили на фоне ухода нескольких из них в Заксобрание Петербурга. Туда избрались вице-губернаторы Николай Бондаренко и Александр Бельский: 24 сентября Смольный объявил об их уходе с постов. Также свои посты покинули глава комитета по соцполитике Александр Ржаненков, глава Приморского района Николай Цед и глава Выборгского района Валерий Гарнец. Цед стал депутатом Госдумы.


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