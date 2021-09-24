Главред "Псковской губернии" судится с Роскомнадзором из-за регулярных отказов регистрировать его СМИ

Журналист Денис Камалягин*, являющийся главным редактором регионального издания "Псковская губерния", подал иск к Роскомнадзору. Он ставит под сомнение правомерность уже пяти подряд отказов, которыми ведомство встречает его заявку на официальную регистрацию издания.

Заявитель утверждает, что не существует ни одного положения в действующем законодательстве, которое бы не позволяло ему зарегистрировать информационный ресурс: он гражданин России и не представляет каких-либо иностранных компаний. Защищают интересы Камалягина* адвокаты из группы "Агора".

До февраля 2020 года "Псковская губерния" существовала как официально зарегистрированное печатное издание, но потом ее руководство предпочло целиком уйти в электронный формат, и регистрация была аннулирована.

*Минюст внес Дениса Камалягина в реестр СМИ-иноагентов, выполняющих функцию иностранного агента