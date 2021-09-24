           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:15

Зюганов заявил о законности планируемой КПРФ встречи с депутатами 25 сентября

фото ЗакС политика Зюганов заявил о законности планируемой КПРФ встречи с депутатами 25 сентября

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что запланированная на 25 сентября встреча с депутатами-коммунстами в Москве абсолютно законна, несмотря на предупреждения властей и отказ мэрии согласовывать ее, передает РИА "Новости".

Зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что партия не собирается отменять мероприятие.

"У нас нет другого выхода, чтобы провести все в рамках закона и по-человечески встречу с депутатами для своих избирателей. Я не думаю, что выгодно какое-то противостояние или что-то в этом роде и Москве... и силовым структурам, и политическим", - сказал Кашин.

Он заявил, что партия планирует сократить время встречи и соблюдать режим ограничений по эпидемии коронавируса.

Ранее мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уведомлял редакцию сайта КПРФ о требовании удалить анонс народного схода 25 сентября. После этого релиз был удален, а вместо него опубликован анонс встречи с депутатами от партии в том же месте в то же время.

 

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru