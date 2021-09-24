Зюганов заявил о законности планируемой КПРФ встречи с депутатами 25 сентября

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что запланированная на 25 сентября встреча с депутатами-коммунстами в Москве абсолютно законна, несмотря на предупреждения властей и отказ мэрии согласовывать ее, передает РИА "Новости".

Зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил, что партия не собирается отменять мероприятие.

"У нас нет другого выхода, чтобы провести все в рамках закона и по-человечески встречу с депутатами для своих избирателей. Я не думаю, что выгодно какое-то противостояние или что-то в этом роде и Москве... и силовым структурам, и политическим", - сказал Кашин.

Он заявил, что партия планирует сократить время встречи и соблюдать режим ограничений по эпидемии коронавируса.

Ранее мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уведомлял редакцию сайта КПРФ о требовании удалить анонс народного схода 25 сентября. После этого релиз был удален, а вместо него опубликован анонс встречи с депутатами от партии в том же месте в то же время.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру