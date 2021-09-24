Полиция оцепила здание Мосгордумы и здание столичного горкома КПРФ

В преддверии уличной акции протеста против результатов выборов в федеральный парламент здание Московской городской думы оказалось оцепленным силовиками. В здании, как сообщает правозащитница Марина Литвинович, находятся депутаты от КПРФ, которые поддерживают протест. Аналогичная ситуация, по сведениям издания Sotavision, вечером 24 сентября наблюдается у здания московского горкома КПРФ: его тоже окружили полицейские.

Напомним, что коммунисты хотят протестовать в формате встречи с депутатами ГД, как они уже делали на нынешней неделе и в течение многих последних месяцев, несмотря на пандемию. Однако на этот раз столичные власти объявили акцию незаконной, сославшись на опасности пандемии коронавируса. Накануне оппозиционных активистов обходили полицейские с профилактическими беседами, а 24 сентября в связи с предстоящей акцией задержали лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова и депутата Мосгордумы Елену Янчук.

В руководстве КПРФ, тем временем, продолжают настаивать на проведении встречи с депутатами в субботу. Наибольшее недовольство у коммунистов вызывают результаты электронного голосования, согласно которым "Единая Россия", с их точки зрения, одержала незаслуженную и неправдоподобную победу, взяв более 44% голосов по спискам и ключевые одномандатные округа.