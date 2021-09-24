Несостоявшейся думской кампании Амосова помешал дефицит финансов

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов, которому удалось переизбраться по результатам трехдневного голосования в минувший уик-энд, рассказал о своих планах выдвижения в Госдуму, которым не суждено было сбыться.

"Я об этом думал, но могу вам сказать, что думал о сборе средств и понял, что необходимого денег для Госдумы я не наберу", признался он в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Петербург".

Полемизировавший с ним в студии другой петербургский политик, Виталий Милонов, переизбравшийся, в свою очередь в Госдуму, в шутку предложил Амосову поменяться мандатами, а потом сказал, что готов агитировать за Амосова.

Амосов избрался в ЗакС по одномандатному округу №6. На этот раз политика выдвинула "Справедливая Россия - За правду", и борьба за место в Мариинском дворце протекала нервно.