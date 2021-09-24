           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:24

Несостоявшейся думской кампании Амосова помешал дефицит финансов

фото ЗакС политика Несостоявшейся думской кампании Амосова помешал дефицит финансов

Депутат петербургского ЗакСа Михаил Амосов, которому удалось переизбраться по результатам трехдневного голосования в минувший уик-энд, рассказал о своих планах выдвижения в Госдуму, которым не суждено было сбыться.

"Я об этом думал, но могу вам сказать, что думал о сборе средств и понял, что необходимого денег для Госдумы я не наберу", признался он в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Петербург".

Полемизировавший с ним в студии другой петербургский политик, Виталий Милонов, переизбравшийся, в свою очередь в Госдуму, в шутку предложил Амосову поменяться мандатами, а потом сказал, что готов агитировать за Амосова.

Амосов избрался в ЗакС по одномандатному округу №6. На этот раз политика выдвинула "Справедливая Россия - За правду", и борьба за место в Мариинском дворце протекала нервно.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Амосов Михаил Иванович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости24 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru