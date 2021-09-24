Сотрудница RT Мария Бутина смогла получить мандат депутата Госдумы

Корреспондентка RT Мария Бутина благодаря тому, что губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от мандата депутата Госдумы, смогла попасть по итогам выборов в федеральный парламент. Они шли по одному региональному списку "Единой России", передает РИА "Новости". Чиновник нашел объяснение своему решению, выделив активную жизненную позицию коллеги по партии и отметив доверие к ней со стороны жителей области, которое она заслужила "умением претворять в жизнь, в том числе, элементы программы партии ЕР".

"Один из них - это модернизация образовательной среды, повышение престижа учительской профессии. Мария из семьи учителей, она сама по профессии учитель… Она одна из тех людей, которые вносят большой вклад в развитие народного образования в области и в стране в целом", - уверен губернатор Васильев.

Мария Бутина широко известна тем, что по обвинению в шпионаже была лишена свободы на территории США. Освободившись и вернувшись на родину, она стала работать на провластном канале Russia Today и, в частности, делала скандальный репортаж из колонии, где содержится оппозиционер Алексей Навальный.

Единороссы на прошедших выборах в ГД вновь получили конституционное большинство (324 из 450 мандатов).