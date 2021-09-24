"Геннадий Андреевич, встаньте грудью на защиту Ильича": Милонова смущает "левацкий уклон" КПРФ

Петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов, вновь переизбравшийся по своему округу, прокомментировал сравнительный успех коммунистов на прошедших выборах. Его тревожит не сам результат второй партии в стране (57 мандатов), а наблюдаемый им идеологический крен КПРФ.

"Самое опасное, что левый уклон КПРФ начинает становиться левацким уклончиком, то есть, там начинают поднимать носики свои, хвостики, вонючие подхвостья троцкисты, прорастать начинают черной плесенью. Троцкисты, леваки - это Демократическая партия США, это сторонники "ротфемов", это сторонники ЛГБТ, вот эти все силы, антифа, все это дерьмо левацкое, смердящее", - заявил политик в авторской радиопрограмме.

В беседе о бессменном лидере КПРФ Геннадии Зюганове петербуржец предложил общественности относиться к своему оппоненту как к герою прошлых дней и говорить о нем "либо хорошо, либо никак". При этом в борьбе с "троцкизмом" Зюганов помочь еще способен, что следует из иронического воззвания единоросса.

"Геннадий Андреевич, наш товарищ, страстный, встаньте грудью на защиту Ильича, не дайте Троцкому восстать из ада и опошлить вашу идею", - произнес Милонов.