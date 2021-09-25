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Новости 11:32

Задержаны двое боевиков из банды Басаева, участвовавшие в нападении на Дагестан в 1999 году

фото ЗакС политика Задержаны двое боевиков из банды Басаева, участвовавшие в нападении на Дагестан в 1999 году

Сотрудники ФСБ, СК, МВД и Росгвардии задержали двух участников банды Шамиля Басаева и Хаттаба, сообщили в Следственном комитете.

Задержаны Альберт Елакаев и Алимхан Мусаев. По версии следствия, они были членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Басаев и Хаттаб. Им вменяют нарушение ч. 2 ст. 209 УК РФ, ст. 279 УК РФ, ст. 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов).

Следствие считает, что задержанные присоединились к банде в 1999 году и участвовали в нападениях на населенные пункты в Дагестане. СК указал, что они, в числе прочего, участвовали "в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации". В результате обстрела населенных пунктов в Ботлихском районе Дагестана погибли 33 человека, ранены еще 34.


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