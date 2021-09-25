В России выявили более 22 тысяч случаев COVID-19 за день впервые с августа

В России выявлен 22 041 новый случай заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Это первый раз с 14 августа, когда фиксируется свыше 22 тысяч заражений за день.

Нарастающим итогом за время эпидемии в России зарегистрировано 7 398 415 случаев заболевания. Пятый день подряд в статистику добавляют свыше 800 летальных исходов: за сутки 24-25 сентября зарегистрировали 822 умерших от COVID-19. По официальным данным, от коронавируса умерли 203 095 россиян.

В Петербурге заболели еще 1 907 человек. Заболеваемость в городе продолжает расти, это на 33 случая больше, чем сутки ранее. В Москве заразились еще 3 211 человек, в Подмосковье — 1 106.