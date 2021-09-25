На Пушкинской площади в Москве началась встреча с депутатами от КПРФ

На Пушкинской площади в Москве началась встреча с депутатами, которую проводит КПРФ, передает Znak.com.

По оценкам издания, на площади собрались около 300 человек, часть из них — журналисты. На импровизированной сцене находятся депутаты Госдумы Денис Парфенов, Валерий Рашкин, Алексей Куринный, кандидат в депутаты Госдумы Нина Останина, а также депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Лидера партии Геннадия Зюганова на акции нет.

КПРФ объявило о проведении акции, протестуя против итогов выборов, в частности, дистанционного электронного голосования. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней. Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры уведомлял редакцию сайта КПРФ о требовании удалить анонс народного схода 25 сентября.

Накануне полицейские оцепили офис КПРФ в Москве. Утром 25 сентября машины полиции и Росгвардии окружили и горком партии в Петербурге.