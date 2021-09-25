Сергея Удальцова арестовали на 10 суток из-за анонса акции КПРФ в соцсетях

Симоновский суд Москвы арестовал на 10 суток координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, сообщили представители политика в его Telegram-канале.

Суд счел Удальцова организатором несогласованной акци КПРФ, которая в эти минуты проходит в Москве. Удальцов анонсировал акцию в соцсетях. В знак протеста против ареста он объявил голодовку.

Удальцова задержали накануне, 24 сентября, в преддверии акции. КПРФ протестует против итогов дистанционного голосования. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней.

Накануне полицейские оцепили офис КПРФ в Москве. Утром 25 сентября машины полиции и Росгвардии окружили и горком партии в Петербурге.