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Новости 14:54

Акцию КПРФ на Пушкинской площади в Москве объявили завершенной

фото ЗакС политика Акцию КПРФ на Пушкинской площади в Москве объявили завершенной

Встреча с депутатами КПРФ в Москве объявлена завершенной, пишет Znak.com. Таким образом, встреча продлилась менее часа.

За время акции со стороны сотрудников полиции звучала музыка, которая заглушала выступления депутатов. Первой зазвучала песня "Дядя Вова, мы с тобой", следом — песня Дениса Майданова. За ним прозвучали песня защитников Москвы 1941 года в исполнении военного хора и трек Олега Газманова "Россия". 

SOTA пишет, что всего на площади собралось до тысячи участников. У памятника Пушкина произошла стычка между членом движения SERB Гошей Тарасевичем и участниками встречи. Тарасевича облили водой: в толпе утверждали, что вода святая. Пока участники продолжают скандировать лозунги на площади. 

КПРФ протестует против итогов дистанционного голосования. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней.

Накануне полицейские оцепили офис КПРФ в Москве. Утром 25 сентября машины полиции и Росгвардии окружили и горком партии в Петербурге.


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