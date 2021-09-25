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На месте крушение Ан-26 под Хабаровском нашли бортовые самописцы

фото ЗакС политика На месте крушение Ан-26 под Хабаровском нашли бортовые самописцы

На месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае найдены бортовые самописцы, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении СК РФ.

Самописцы нашли, когда следователи совместно с представителями комиссии Межгосударственного авиационного комитета дополнительно осматривали место происшествия. На приборах записаны внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета. Также следователи изъяли с места происшествия техническую документацию и иные средства техконтроля.

Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае 22 сентября. На борту находились шесть человек. СК возбудил дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

фото: zapsib-sut.sledcom.ru


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