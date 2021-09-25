Путин: Выборы в Госдуму прошли открыто, в соответствии с законом и при высокой явке

Президент Владимир Путин в ходе встречи с лидерами парламентских партий заявил, что выборы в Госдуму прошли в строгом соответствии с законом, трансляцию встречи ведет телеканал "Россия 24".

"Выборы [в Госдуму] прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке", - сказал Путин в начале встречи.

Путин отдельно поздравил "Единую Россию" с "убедительной победой" на выборах: по мнению президента, это доказывает ее лидерство. Также он обратил внимание на то, что теперь фракций в Госдуме будет пять, впервые за последние более чем 20 лет.

Путин напомнил лидерам партии, что все, что было обещано, надо выполнять. Он обратил внимание на необходимость в том числе вытащить значительное количество граждан из бедности, повысить уровень здравоохранения, образования, а также темпы роста экономики.

Накануне, 24 сентября, Центризбирком подвел итоги выборов в Госдуму. "Единая Россия" получила 324 мандата из 450 - это конституционное большинство. КПРФ получила 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.

фото: kremlin.ru