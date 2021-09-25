ГУ МВД по Москве насчитало четыреста человек на акции КПРФ

Пресс-служба ГУ МВД по Москве заявила, что на акции КПРФ на Пушкинской площади присутствовали четыреста человек, передает "Интерфакс".

В это число МВД включило представителей СМИ и блогеров.

Акция КПРФ в Москве завершилась, продлившись не более часа. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней.

Утром 25 сентября машины полиции и Росгвардии окружили горком КПРФ в Петербурге. Накануне таким же образом правоохранители оцепили офис коммунистов в Москве.