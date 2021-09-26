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В течение недели будет ограничено движение в тоннеле дамбы в Петербурге

фото ЗакС политика В течение недели будет ограничено движение в тоннеле дамбы в Петербурге

Движение по тоннелю судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Петербурга будет ограничено в течение грядущей недели, проинформировали в пресс-службе учреждения.

На обозначенном отрезке магистрали запланировано проведение регламентных и ремонтно-восстановительных работы. 27 и 28 сентября движение автомобилей ограничат на транспортном отсеке с финской стороны (по внешнему кольцу), а в отсеке с невской стороны (по внутреннему кольцу) – 29 и 30 сентября.

"Для ввода и вывода подъёмной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время, которое по регламенту составляет не более 7-10 минут", - уточнили в пресс-службе КЗС.

В дирекции учреждения извинились перед водителями за грядущие неудобства и попросили следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.


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