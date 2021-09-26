"Сохранение памяти о войне – наша общая задача": Беглов поздравил Бердымухамедова с 30-летием независимости Туркменистана

Петербургский градоначальник Александр Беглов оказал визит главе Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и поздравил его с 30-летием независимости страны, информирует Смольный.

Городской глава и делегаты петербургского правительства находятся в Ашхабаде. Беглов отметил важность кооперации России и Туркменистана, выразив надежду на продление продуктивных деловых отношений.

Выступая с поздравительной речью, Беглов высоко отметил успехи Туркменистана в становлении социальной сферы и экономики, отдельно указав на развитие института государственности в стране.

В ходе встречи губернатор Северной столицы напомнил о важности сохранения памяти о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда. В годы ВОВ в Туркменскую ССР направили 300 эвакуированных жителей осаждённого города. Беглов поблагодарил Бердымухамедова за поддержку блокадников, проживающих на территории Туркменистана.

"Сохранение памяти о войне, о подвиге победителей – наша общая задача. Недавно исполнилось 80 лет с начала блокады Ленинграда. Жители Туркмении приняли эвакуированных ленинградцев. Память об их доброте и гостеприимстве мы сохраняем в наших сердцах. Мы хотели бы установить памятник в Ашхабаде в знак благодарности туркменскому народу", - высказался по случаю Беглов.