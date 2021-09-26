"Иногда на него были такие наезды": Жена экс-главы пермского СК — о возможных причинах его суицида

Супруга покончившего с собой руководителя Следственного комитета по Пермскому краю Сергея Сарапульцева Ольга поделилась с журналистами догадками о том, что могло толкнуть её мужа на суицид, пишет 59.ru.

"Я его всегда старалась поддержать и неоднократно говорила: „Сережа, может, надо уйти, освободи место кому-то, если он этого хочет". Он мне говорил, что у него „сердце сейчас разорвется". Когда он это говорил, я всегда пыталась сменить тему. А вот на этой неделе он так не говорил. Он сказал мне, что все хорошо прошло. Но он пришел абсолютно другим Сергеем. Каким-то поникшим, с маленькими плечами, хотя он спортивный мужчина", ― сообщила Ольга Сарапульцева.

На минувшей неделе, когда произошла трагедия, супруга, по её словам, видела мужа всего несколько раз: большую часть времени он проводил на работе.

"Он был сильный, что-то сломалось у него внутри. Видимо, он уже не смог. Это с ним что-то сделали. Я вам скажу, иногда на него были такие наезды, его просто добило. Но он как раз не сдался", ― добавила Сарапульцева.

Напомним, уже бывшего главу пермского СК обнаружили мёртвым у себя дома 23 сентября. СМИ сообщали, что Сарапульцев совершил самоубийство.