Кабмин отклонил инициативы КПРФ об отмене пенсионной реформы и ЛДПР - о повышении МРОТ

Правительство РФ отказалось рассматривать предложенные КПРФ и ЛДПР инициативы об отмене пенсионной реформы и повышении МРОТ до 20 тысяч рублей, делится ТАСС.

"Правительством законопроект не поддерживается", — приводит агентство решение кабмина.

Компартия внесла на рассмотрение Госдумы документ, согласно которому предлагалось вернуть возраст выхода женщин и мужчин на пенсию к прежним показателям - 55 и 60 лет соответственно, ещё 17 августа. Для того, чтобы идея была воплощена в реальность, КПРФ предлагала внести коррективы в ФЗ "О страховых пенсиях".

В правительстве резюмировали: инициаторы законопроекта не предложили "объективных обоснований" для отмены нашумевшей реформы. КПРФ, считают министры, требует внести правки, которые устарели и не соответствуют концепции закона от 2018 года, предполагающего изменение пенсионной системы страны.

Кроме того, по новой схеме пенсии будут начисляться только в 2028 году, пока что в России действует "предусмотренный законом" переходный период.

В правительстве указали также, что закон трехлетней давности обеспечивает "повышение уровня пенсионного обеспечения граждан с учетом адаптации пенсионной системы к новым демографическим условиям". Внесённые коррективы направлены на "долгосрочный рост уровня доходов нынешних и будущих пенсионеров", в том числе благодаря ежегодной превышающей инфляцию индексации пенсий.

Наконец, кабмин решил отклонить также предложение ЛДПР о повышении с 2021 года ежемесячного минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей. На сегодняшний день МРОТ составляет 12 тысяч 792 рубля.