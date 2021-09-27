В Москве силовики в штатском прервали пробежку муниципала Сергея Цукасова

В ходе утренней пробежки был задержан муниципальный депутат Останкинского района Москвы Сергей Цукасов: занятия спортом прервали силовики в штатском, информирует SOTA.

По предварительной информации, задержание связано с прошедшей 25 сентября акцией КПРФ на Пушкинской площади.

Цукасова собираются доставить в ОВД "Останкинский".

Добавим, что 25 сентября КПРФ провела уже вторую протестную акцию, продлившуюся не более часа. Первая состоялась 20-го числа. Мэрия, МВД и московская прокуратура заявили о незаконности акции, опубликовав предостережения об ответственности за участие в ней.

В этот же день машины полиции и Росгвардии окружили горком КПРФ в Петербурге. Накануне таким же образом правоохранители оцепили офис коммунистов в Москве.