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Новости 11:23

Российский аналог TikTok получил название Yappy

фото ЗакС политика Российский аналог TikTok получил название Yappy

Запускаемое "Газпром-медиа" видеоприложение с вертикальным форматом контента, первооткрывателем которого является TikTok, будет именоваться Yappy, делится РИА "Новости".

На платформе Yappy пользователи могут размещать короткие видеоролики длительностью до 60 секунд, просматривать их и обмениваться . Предполагаемая целевая аудитория - россияне от 14 до 34 лет.

Релиз приложения должен состояться до конца текущего года.

"Приложение Yappy ориентировано на две аудитории. В первую очередь, продукт нацелен на авторов контента. Для них уже в тестовой версии доступен функционал по работе с видео: видеоредактор, возможности добавления различных эффектов при монтаже. В тестировании закрытой бета-версии приложения принимают участие блогеры, которые тестируют функционал и помогают собрать обратную связь по его улучшению. В среднем ежемесячно в тестировании принимают участие 300 блогеров", - сообщает пресс-служба "Газпром-медиа".


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