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Новости 11:36

Пиотровский отказался становиться депутатом Госдумы

фото ЗакС политика Пиотровский отказался становиться депутатом Госдумы

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский решил не становиться депутатом Государственной думы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Многолетний руководитель Эрмитажа возглавлял петербургский список кандидатов от "Единой России". Вторым шел спикер шестого созыва Заксобрания Вячеслав Макаров. Третьим - депутат Госдумы прошлого созыва Сергей Боярский, который, вероятно, и получит мандат Пиотровского. 

Напомним, "Единая Россия" победила также в шести из восьми одномандатных округов Петербурга. 

Ранее от мандата депутата Заксобрания Петербурга отказался первый номер списка единороссов на выборах в ЗакС, глава регионального управления МЧС Алексей Аникин.


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