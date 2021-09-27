Пиотровский отказался становиться депутатом Госдумы

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский решил не становиться депутатом Государственной думы, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Многолетний руководитель Эрмитажа возглавлял петербургский список кандидатов от "Единой России". Вторым шел спикер шестого созыва Заксобрания Вячеслав Макаров. Третьим - депутат Госдумы прошлого созыва Сергей Боярский, который, вероятно, и получит мандат Пиотровского.

Напомним, "Единая Россия" победила также в шести из восьми одномандатных округов Петербурга.

Ранее от мандата депутата Заксобрания Петербурга отказался первый номер списка единороссов на выборах в ЗакС, глава регионального управления МЧС Алексей Аникин.