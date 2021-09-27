В России выявлено свыше 22 тысяч случаев COVID-19, в Петербурге - 1527 заражённых

За минувшие 24 часа коронавирусная статистика в РФ пополнилась 22 236 новыми случаями заражения, оповестили в оперативном штабе. Таким образом, на сегодняшний день с начала пандемии в стране было выявлено 7 443 149 россиян, подхвативших COVID-19.

Из зарегистрированного числа новых случаев лишь у 8,8% не имелось клинических проявлений болезни.

За сутки коронавирус унёс жизни 779 человек, всего скончались 204 679 пациентов. Излечились при этом ещё 13 513 граждан.

В лидерах по уровню распространения инфекции по-прежнему Москва - плюс 3387 заболевших. За ней идёт Петербург - 1527 случаев (всего - 615 177), третья строчка у Московской области - 1330 новых заражённых.