Явлинский попал в больницу

Основателя партии "Яблоко" Григория Явлинского госпитализировали из-за проблем с сердцем, сообщил Mash утром 27 сентября.

Врачи диагностировали у 69-летнего политика нарушение сердечного ритма. Его состояние оценивают как среднетяжелое.

По данным издания, в ночь с 25 на 26 сентября Явлинский обратился к медикам из-за тяжести в груди и учащенного сердцебиения. Он также испытывал трудности при дыхании. Лидер "Яблока" самостоятельно приехал в московскую больницу, уточнил Пятый канал.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе партии ЗАКС.Ру не удалось. Позже там подтвердили, что Явлинский находится в одной из московских больниц.

"Сейчас он чувствует себя удовлетворительно. Врачи делают все необходимое. Некоторое время он будет оставаться под наблюдением врачей", - сообщил пресс-секретарь политика Игорь Яковлев.

Константин Леньков