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Новости 12:21

"Есть вопросы с властями": В YouTube впервые высказались о блокировке видео "Умного голосования"

фото ЗакС политика "Есть вопросы с властями": В YouTube впервые высказались о блокировке видео "Умного голосования"

Генеральный директор YouTube Сьюзан Воджицки впервые после выборов в России высказалась о причинах, по которым видеохолдинг вынужден был заблокировать ролики проекта Алексея Навального "Умное голосование".

"Думаю, что мы хотим обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме, в том числе и в моменты, когда есть вопросы с властями. Как всегда, мы сделаем все возможное, чтобы разрешить противоречия", — отчиталась Воджицки в интервью Bloomberg TV.

В ходе взаимодействия с местными властями Google должен учитывать "множество аспектов", а именно - следовать локальному законодательству и в связи с этим идти на уступки. При этом конкретизировать запросы, поступившие от России, Воджицки не стала.

18 сентября YouTube внял требованию властей РФ и удалил с канала Алексея Навального несколько роликов, в которых приводились списки кандидатов от "Умного голосования".

Напомним, что Apple и Google после участия в заседании Совфеда сослались на необходимость блокировки неких "экстремистских материалов", а основатель Telegram Павел Дуров высказался о недопустимости агитации в ходе трехдневного голосования. 


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