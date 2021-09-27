Убирать листья в Петербурге выехало повышенное количество техники

Убирать последствия осенних листопадов в Петербурге в начале новой рабочей недели, 27 сентября, вышли 511 единиц спецтехники. Еще на прошлой неделе улицы города чистили в среднем по 450 машин, проинформировали в комитете по благоустройству.

"Опавшие листья собираются подметально-уборочными машинами в процессе чистки дорожного полотна. В пиковые дни листопада, когда дороги и тротуары полностью покрываются слоем опавших листьев, уборка осуществляется путем предварительного сгребания в кучи при помощи совков-разгребателей", - поделились деталями уборочного процесса в комблаге.

Также в комитете уточнили, что подметать улицы сегодня вышли 934 дворника.

На прошлой неделе с петербургских магистралей увезли свыше 1,3 тысячи кубометров отходов и более 2 тонн смёта.

Кроме того, в комитете рассказали, почему считают резонным убирать листья с газонов: вопросом нередко задаются горожане, отмечая пользу будущего перегноя для почвы.

"Однако неубранные листья плохо влияют на травостой: способствуют его выпреванию, а при перегнивании образуют подстилку, которая губит травяной покров. За необходимость убирать опавшие листья выступают и специалисты в области почвоведения, агрохимии и экологии почв. По их мнению, сгребание и вывоз листьев позволяет не допустить дополнительного загрязнения почвы токсичными веществами, находящимися на поверхности листовых пластинок", - представили свою позицию в Смольном.