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КГА вынес на общественные слушания проект продления проспекта Ветеранов

фото ЗакС политика КГА вынес на общественные слушания проект продления проспекта Ветеранов

В комитете по градостроительству и архитектуре представили проект планировки и межевания территории для строительства продолжения проспекта Ветеранов. Инициатива должна пройти общественные слушания. Речь идет о возведении участка дороги от проспекта Буденного до Красносельского шоссе.

Обсуждение начнётся уже 27 сентября и завершится 16 ноября. 

Разработкой проекта занималось ООО "БКН-Инжиниринг", выполнявшее заказ комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Согласно опубликованной информационной справке, к возведению нового участка проспекта должны приступить в ближайшее время, ввод объекта в эксплуатацию - 2022 год.

Следует напомнить, что последний продленный отрезок проспекта Ветеранов - от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного - открыли год назад.


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