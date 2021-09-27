В Москве на станции "Партизанская" задержан депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов

В столичном метро на станции "Партизанская" сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Государственной думы от КПРФ Сергея Обухова, о чём он сам сообщил у себя в Telegram-канале.

В разговоре с SOTA он уточнил, что его удалось вычислить благодаря системе распознавания лиц, установленной в московской подземке.

Полицейские не заносят имя коммуниста в журнал задержанных и не объясняют причин, по которым его удерживают.

Следует отметить, что Обухов как депутат Госдумы обладает неприкосновенным статусом.

Ранее сегодня в Москве во время пробежки задержали муниципала Сергея Цукасова. Предположительно это связано с акцией протеста КПРФ, прошедшей 25 сентября на Пушкинской площади.

Фото: Telegram-канал "Обухов.PRO"