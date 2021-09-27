Песков: Путин — за сменяемость власти, но она не должна быть навязчивой идеей

Президент России Владимир Путин является сторонником идеи сменяемости власти, однако она "не должна быть навязчивой идеей, которая мешает работе", приводит "Интерфакс" заявление кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

"То есть всё хорошо в меру", — высказался чиновник. Он добавил также, что в этом вопросе, равно как и в остальных рабочих моментах, Путин придерживается "сбалансированного подхода".

Следует напомнить, что в апреле 2020 года Путин подписал закон о внесении в действующую Конституцию ряда коррективов, согласно одним из которых он может "обнулить" свои президентские сроки и при желании оставаться у власти до 2036 года.