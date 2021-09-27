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Новости 14:03

Путин объявил, что лидеры федеральной пятёрки ЕР возглавят специально созданные партийные комиссии

фото ЗакС политика Путин объявил, что лидеры федеральной пятёрки ЕР возглавят специально созданные партийные комиссии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что лидеры федерального списка "Единой России" возглавят специально созданные партийные комиссии, информирует РИА "Новости".

Так, глава Минобороны Сергей Шойгу будет руководить комиссией по развитию Восточной Сибири; руководитель МИД Сергей Лавров - комиссией по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом; Елена Шмелёва - комиссией по образованию и науке; главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко - комиссией по здравоохранению и, наконец, детский омбудсмен Анна Кузнецова станет "начальницей" комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи.

Ранее, напомним, РБК писал, что все из федеральной пятёрки ЕР, кроме Кузнецовой, откажутся от своих мандатов депутатов Госдумы.


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