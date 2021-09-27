Экс-уполномоченный по правам человека в РФ сенатор Владимир Лукин покидает Совфед

Бывший уполномоченный по правам человека в России, сенатор от Тверской области Владимир Лукин прощается с Советом Федерации, информирует ТАСС.

"Закончился мой пятилетний срок, я больше не буду членом Совета Федерации", - сообщил Лукин в разговоре с агентством.

При этом чиновник намерен продолжить заниматься общественной деятельностью и сфокусироваться в том числе на работе в Паралимпийском комитете.

"Я профессор Высшей школы экономики. Так что у меня дел более чем достаточно, огромное количество общественных дел", - резюмировал Лукин.

В Совфеде Лукин являлся заместителем председателя комитета по международным делам.