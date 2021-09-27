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"Неужели вам не стыдно, это не суд": Историк Соколов отправится в колонию на 10 лет, апелляция отклонена

фото ЗакС политика "Неужели вам не стыдно, это не суд": Историк Соколов отправится в колонию на 10 лет, апелляция отклонена

Городской суд Петербурга отклонил апелляционную жалобу адвоката историка Олега Соколова, обвинённого в убийстве своей сожительницы Анастасии Ещенко.

В приговор внесли лишь незначительные коррективы в части места уничтожения патронов и оружия, из которого стрелял Соколов. Остальные доводы стороны защиты историка удовлетворять не стали, срок его пребывания в колонии остаётся прежним.

"Неужели вам не стыдно, это не суд. Если я потерял голову, то только потому, что не мог стерпеть оскорбления в адрес моих крошек, я очень, очень их люблю", — эмоционально негодовал историк в ходе заседания: во время последнего слова он не сдержал слёз.

Напомним, ранее Соколову дали 12,5 года колонии строгого режима. Так как в СИЗО он находился с ноября 2019-го, то каждый его день в изоляторе засчитывался как день в тюрьме, поэтому в колонии ему предстоит провести 10,5 года.

Адвокаты Соколова требовали пересмотра дела и переквалификации обвинения на убийство в состоянии аффекта.

Напомним, что Соколова обвинили в жестоком убийстве своей бывшей аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него имелись личные отношения. По версии следствия, в ноябре 2019 года он выстрелил в девушку у себя дома и расчленил её. При попытке избавиться от улик находившийся в нетрезвом состоянии Соколов был выловлен из Мойки с пакетом, в котором нашли части тела погибшей и огнестрельное оружие.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Петербурга


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