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Новости 15:48

Путин назвал бедность и проблемы здравоохранения главными врагами России

фото ЗакС политика Путин назвал бедность и проблемы здравоохранения главными врагами России

Президент Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьерами правительства назвал главными врагами России бедноть, проблемы здравоохранения, образования и инфраструктуры, передает ТАСС.

По словам Путина, в ходе онлайн-встречи с лидерами списка "Единой России" на выборах в Госдуму он отметил, что пока рано издавать боевой клич "ура", потому что "враг еще не побежден". Он уточнил, что считает "врагом" "бедность значительного числа населения, нерешенные проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры".

"Вот, кто наш главный противник, а главная цель - повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны", - подчеркнул Путин.

Президент призвал вице-премьеров настроить свои команды по всем направлениям и в правительстве, и в министерствах и ведомствах на оперативное, грамотное, эффективное выполнение стоящих задач. Путин поблагодарил участников встречи за работу в предвыборный период и за результаты выборов. Он подчеркнул, в условиях эпидемии коронавируса кабмин справился с работой на хорошем профессиональном уровне. По версии Путина, это легло в копилку "Единой России" при подготовке к выборам и дало свои результаты.

фото: kremlin.ru


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