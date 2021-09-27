Организатор восхождения на Эльбрус, при котором погибли пять человек, написал явку с повинной

В Кабардино-Балкарии задержали подозреваемого по делу о гибели альпинистов на горе Эльбрус, сообщили в местном управлении СК РФ.

Организатор восхождения группы во время допроса написал явку с повинной и дал подробные признательные показания, отметили в СК. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания меры пресечения.

СК расследует дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Его возбудили после того, как при восхождении группы на Эльбрус в сентябре погибли пять человек от переохлаждения. Они оказались в условиях пурги, плохой видимости и мороза ниже -20 градусов. В группе были несколько человек из Петербурга.