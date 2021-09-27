Генпрокуратура признала нежелательной организацией Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами

Генпрокуратура объявила о признании организации "Европейская сеть организаций наблюдения за выборами"* нежелательной на территории России.

Как и в других подобных случаях, поводом для решения в ведомстве назвали то, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". В чем эта угроза выражается, не уточняется.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательными две религиозные организации из США, связанные с сайентологами.

*признана нежелательной организацией на территории РФ