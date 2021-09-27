Елизаветинская больница получит почти 300 млн рублей на покупку нового оборудования

Городская больница Святой Елизаветы получит субсидию в 298,3 млн рублей из резервного фонда Смольного, соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Эти деньги направят на закупку и монтаж компьютерного томографа, четырёх рентгеновских аппаратов, двух эндоскопических стоек и пяти аппаратов для наркоза. В Смольном ожидают, что это позволит непрерывно оказывать экстренную медицинскую помощь и исключить внештатные ситуации. К тому же цифровое оборудование позволит подключить рентгеновские аппараты к единой системе архивации и передачи изображений.

Беглов заявил, что Елизаветинская больница во время эпидемии коронавируса продолжала работать по основному профилю, принимая плановых больных, и нагрузка на нее существенно возросла из-за перепрофилирования других клиник.

В июле в Елизаветинской больнице вспыхнул пожар, никто не пострадал. Загорелся 15-летний аппарат компьютерной томографии: главврач больницы рассказывал, что в день на аппарате выполнялось до 200 КТ.

фото: Константин Леньков / ЗАКС.Ру