На территории "Ленэкспо" хотят построить жилой комплекс и гостиницу

Комитет по градостротельству и архитектуре выдал градплан участка, где расположен выставочный комплекс "Ленэкспо", под жилую застройку и гостиницы, пишет "Деловой Петербург".

По данным издания, участок сформировали в июле, в него вошли несколько отдельных территорий, которые занимает "Ленэкспо". Земля оформлена на владельцев паёв закрытого инвестиционного фонда "Зенит–М": в этом случае конечных владельцев определить сходу затруднительно. По данным Центробанка, фонд создан в марте, управляется московским ООО "УК "Меркури кэпитал траст", которое зарегистрировано на трёх частных лиц. Договоры доверительного управления действуют до марта 2036 года.

Также летом из состава учредителей ООО "Ленэкспо" вышли ООО "Газэнергопром девелопмент" (структура "Газпрома") и ООО "Петроземпроект". Их доля досталась ООО "Оберон истейт", который контролирует 75% "Ленэкспо". Эта организация более чем на 99% принадлежит УК "Меркури кэпитал траст". Оставшиеся же 25% акций "Ленэкспо" принадлежат УК напрямую.

В мае на участке провели археологическую разведку, в ходе которой нашли нечто похожее на булыжную мостовую. В июне-июле проводились инженерно-геологические изыскания, в ходе которых пробурили 83 скважины.

Отмечается, что строительство жилого комплекса, гостиниц и других сооружений было предусмотрено проектом планировки, который был разработан по заказу АО "Экспофорум" и утвержден в 2019 году. Этот проект предполагал снос выставочных павильонов, а также сталинского дома с башенкой 1947-1949 годов постройки. В последние годы в том доме располагался административный корпус "Ленэкспо". При этом Морской вокзал находится за границами участка.

Пока в "Ленэкспо" расположен ковидный госпиталь: с августа в таком качестве действует лишь один павильон, № 5. На 26 сентября в нем оставались на лечении 194 пациента.