Путин поручил кабмину сделать из конкурса "Учитель года" телешоу

Президент Владимир Путин поручил правительству создать телевизионное шоу, связанное с конкурсом "Учитель года", поручение опубликовано на сайте Кремля.

В документе указано, что кабмин должен обеспечить "зрелищные креативные подходы к проведению" телешоу на одном из федеральных каналов. Это шоу будет ежегодно финансироваться из федерального бюджета. Правительство должно выполнить это поручение к июлю 2022 года, а также отчитаться промежуточно до конца 2021-го.

Путин не в первый раз предлагает сделать из конкурса "Учитель года" телешоу. Такую мысль он озвучивал в марте. Он говорил, что ему бы хотелось изменить конкурс, "ведь такая интересная сфера деятельности, такая разнообразная".

"Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года", - сказал тогда Путин.