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Муниципал 21:33

Новым главой МО "Финляндский округ" стал единоросс Кудинов

фото ЗакС политика Новым главой МО "Финляндский округ" стал единоросс Кудинов

Местный совет МО "Финляндский округ" вечером 27 сентября выбрал нового главу. Руководивший муниципалитетом более 20 лет Всеволод Беликов стал депутатом ЗакСа и оставил должность.

На место главы избрали бывшего заместителя Беликова Игоря Кудинова, сообщили в группе округа "ВКонтакте".

Кудинов – полковник в запасе. В рядах вооруженных сил служил с 1975 по 2002 год. В 2003-2005 годах был директором муниципального предприятия "РСУ". Затем в течение девяти лет проработал главой муниципальной администрации МО "Финляндский округ". С 2014 года дважды избирался в местный совет от "Единой России".

Фото: vk.com/МО Финляндский округ


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Финляндский округ
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Беликов Всеволод Федорович
Пока еще нет голосов...
Кудинов Игорь Серафимович
Упоминаемые персоны
Беликов Всеволод Федорович 
Кудинов Игорь Серафимович 

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