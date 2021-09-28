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"Маленькая, но удача": Обвиняемый по "дадинской" статье экс-глава штаба Навального* в Хабаровске получил условный срок

фото ЗакС политика "Маленькая, но удача": Обвиняемый по "дадинской" статье экс-глава штаба Навального* в Хабаровске получил условный срок

В Хабаровске суд назначил 3 года условного срока бывшему главе локального штаба Навального* (ФБК**) Алексею Ворсину, признав его виновным в "дадинской" статье о неоднократном нарушении "митинговых" правил, делится РИА "Новости".

"Алексей Ворсин признан виновным в совершении преступления по ст.212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") ему назначено наказание — три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде, которая после вступления приговора в законную силу отменяется. Если не будет обжалований, то в течение 10 суток со дня вынесения", – отчитались о вынесенном приговоре в хабаровском суде.

Ворсин должен будет встать на учёт в органах правопорядка и ежемесячно отмечаться, а также на протяжении всего срока не менять места жительства, регистрации и работы без превентивного уведомления силовых структур.

Адвокат "навальниста" Виталий Тыхта заявил, что "с решением суда они не согласны", но "прокурор просил два года реального срока, это, конечно, хоть и маленькая, но удача".

До суда Ворсин находился под домашним арестом.

На одном из последних заседаний активист заявил, что в ходе обыска в его квартире полицейские якобы применили к нему грубую силу: его якобы избили по лицу сотрудники ОМОН, требовавшие, по его словам, пин-кода от телефона. Он уточнил, что ему якобы было нанесено не менее шести ударов.

Добавим, что обыск у Ворсина прошёл 19 марта 2021 года, после чего его задержали и увезли на допрос в Следственный комитет. Хабаровский активист Валентин Квашников утверждает, что после этого видел на лице "навальниста" многочисленные ссадины и гематомы.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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