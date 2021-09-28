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Новости 10:40

В Москве задержали активистку Ксению Безденежных: из отдела, где она находится, слышны крики

фото ЗакС политика В Москве задержали активистку Ксению Безденежных: из отдела, где она находится, слышны крики

Столичные правоохранители задержали выходившую из дома активистку "Социальной альтернативы" Ксению Безденежных, о чём она сама успела уведомить "ОВД-Инфо" перед тем, как с ней пропала связь.

Предварительно, девушке инкриминируют статью о повторном нарушении закона о митингах (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) из-за акции КПРФ за честные выборы, которая прошла на Пушкинской площади 20 сентября. Её доставили в ОВД "Марьинский". Полиция, по её словам, ведёт себя грубо.

Прибывшего к отделу адвоката "ОВД-Инфо" Сергея Тельнова не пускают внутрь уже почти два часа: один из полицейских заявил защитнику, что он сможет встретиться с задержанной только на суде.

Между тем, Тельнов услышал громкие женские крики, доносящиеся из ОВД. Он полагает, что их может издавать Безденежных, к которой могут применять грубую силу в ходе обыска.


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