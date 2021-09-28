На место главы МО "Южно-Приморский" выстроилась очередь

В МО "Южно-Приморский" — борьба за пост председателя совета. После ухода в ЗакС предыдущего главы Андрея Алескерова на вакантное место заявилось трое претендентов. Двое из них из КПРФ, еще один — самовыдвиженец. На заседании 27 сентября определить нового руководителя не удалось — ни один из претендентов не смог набрать необходимый минимум голосов.

Если выдвижение Епифанцева выглядит логичным продолжением карьеры заместителя главы округа, то заявление Низовцевой о намерении стать главой больше похоже на вызов. По словам одного из депутатов, между двумя коммунистами случился конфликт, хотя сама Низовцева сообщила ЗАКС.Ру, что просто недовольна управленческими навыками Епифанцева. Точнее, ей не нравятся решения замглавы в качестве члена плановой и бюджетно-финансовой комиссии. По мнению мундепа, под руководством Епифанцева контроль за распределением бюджета находится на низком уровне.

— Мне не нравится, как Юрий Борисович работал два года в бюджетной комиссии. Я считаю, что будет продолжаться то же самое. Слабый финансовый контроль, — рассказала Низовцева.

Самовыдвиженец Александр Часнык объяснил свое желание возглавить МО тем, что он и его единомышленники в совете трепетней относятся к запросам местных жителей и, по его мнению, могут повысить эффективность совета. Каких-либо конкретных претензий к работе Епифанцева у него нет.

— Предложения, которые выносятся, скажем так, не отвечают требованиям жителей. Большинство инициатив выносим мы. Я считаю, что под нашим руководством совет будет более эффективно работать, – рассказал Часнык.

Недоверие некоторых депутатов к Епифанцеву продолжается с 2019 года. Тогда он тоже боролся за пост руководителя МО, конкурируя с прежним главой Андреем Алескеровым. Местная оппозиция объединилась и поддержала Епифанцева. Когда голоса разделились поровну, коммунист решил снять свою кандидатуру.

Перед началом тайного голосования 27 сентября каждому кандидату выделили несколько минут для самопрезентации. Начали с Епифанцева, который по ходу выступления "забрал" все ключевые проблемы округа: транспортная доступность, благоустройство Ленинского проспекта и патриотическое воспитание. Часнык рассказал про борьбу с незаконной торговлей, раздельный сбор мусора и необходимость наладить взаимодействие с администрацией Красносельского района. Низовцевой осталось лишь согласиться с вышеперечисленным.

На заседании присутствовало девять депутатов: самовыдвиженцы Валерий Веремейчик и Часнык, единороссы Ирина Гончарова, Геннадий Исаев и Евгения Семенова, коммунисты Епифанцев, Низовцева и Татьяна Погудина, а также депутат от Партии Роста Александр Кузнецов. За Епифанцева проголосовали пятеро, трое за Часныка и один за Низовцеву. В соответствии с уставом МО, для победы необходимо получить минимум шесть "за".

На период безвластия временно руководить муниципалитетом на правах замглавы стал Епифанцев. Он работает в совете с 2014 года на непостоянной основе и не получает зарплату от муниципалитета. Коммунист рассказал ЗАКС.Ру, что ему "есть чем кормиться". Епифанцев занимает должность генерального директора транспортной компании "Слава", которая занимается грузоперевозками по России. За 2020 год Епифанцев заработал больше всех в МО "Южно-Приморский" — 3 млн рублей. В случае избрания он готов "отказаться" от предпринимательства.

— Можно я пошучу? Если бы у меня была любовница, я бы переписал бизнес на любовницу. Если жена не хочет — придется переписать на тещу. Мне просто интересно заняться другой деятельностью, — объяснил Епифанцев свои намерения уйти в муниципальное управление.

Замглавы, комментируя выдвижение однопартийки Низовцевой, рассказал, что партийная принадлежность в муниципалитете не имеет значения, так как все члены совета находятся в равном положении. По его мнению, кандидату с одним голосом следует примкнуть к одной из сторон, чтобы не тормозить работу муниципалитета.

Мундепы попробуют снова избрать главу 26 октября.

Кроме МО "Южно-Приморский", ещё несколько муниципалитетов лишись своих руководителей, которым теперь предстоит работать в Мариинском дворце: МО "Финляндский округ", МО "Сенной округ" и МО "город Колпино". В Колпино на замену Олегу Милюте выбрали Надежду Максимову. Новым главой МО "Финляндский округ", который покинул Всеволод Беликов, стал его экс-заместитель Игорь Кудинов. Многолетняя глава МО "Сенной округ" Наталия Астахова уже сложила полномочия, но нового руководителя депутаты еще не избрали.







Константин Леньков