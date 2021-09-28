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Силовики заблокировали здание юридической службы столичного горкома КПРФ

фото ЗакС политика Силовики заблокировали здание юридической службы столичного горкома КПРФ

В Москве правоохранители оцепили и заблокировали выходы из здания, где находится юридическая служба столичного горкома КПРФ, проинформировал "Дождь"* секретарь отделения компартии Николай Волков.

28 сентября экс-кандидаты в Госдуму от КПРФ, которым не удалось пройти в федеральный парламент, собирались подать иск в суд, требуя признать незаконными итоги электронного голосования по Москве. Необходимые бумаги в инстанцию должны были сегодня доставить сотрудники юрслужбы горкома. Однако на данный момент не могут выйти из офиса.

В разговоре с "ОВД-Инфо" юрист компартии Максим Сикач уточнил, что полиция требует допуска в офис. Там сейчас находятся юристы Николай Геращенко, Ольга Заливохина, Мухамед Биджев и сам Сикач.

Обновлено в 11:57.

Одновременно с офисом юрслужбы КПРФ полиция заблокировала приёмную спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова: именно в этом офисе хранятся документы партии о незаконности электронного голосования, уточняет "ОВД-Инфо".

Накануне, 27 сентября, в суд был подан первый иск от КПРФ об испаривании итогов выборов в Госдуму.

Коммунисты уже дважды митинговали, требуя аннулировать электоральные итоги, — 20 и 25 сентября. Впоследствии присутствовавших на акциях начала преследовать полиция.

*"Дождь" признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом


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