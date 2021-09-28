За сутки от COVID-19 скончались 852 россиянина — это максимум с начала пандемии

За минувшие 24 часа коронавирусная инфекция унесла рекордное для России количество жизней с начала пандемии — умерли 852 человека, оповестили в оперативном штабе.

Последний раз пик по смертности от COVID-19 был достигнут 24 сентября (826 умерших).

Наибольшие суточные потери зафиксированы в Москве (63 умерших), Петербурге (58) и Свердловской области (40). Всего с начала пандемии инфекция стала причиной гибели 205 531 россиянина.

Ежедневный суточный прирост новых заражённых составил 21 559 человек.