           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:33

Дорожники Ленобласти ответили на претензии муринцев, жаловавшихся на постоянные заторы на новом "кольце"

фото ЗакС политика Дорожники Ленобласти ответили на претензии муринцев, жаловавшихся на постоянные заторы на новом "кольце"

Пробки на недавно открытом транспортном кольце в Мурино обусловлены поведением водителей, не соблюдающих ПДД, объяснили в дорожном комитете Ленобласти.

Чиновники уточнили, что разрабатывают вариант отделения одной из полос в сторону Охтинской аллеи - с тем, чтобы водители ТС не поворачивали на этот съезд с других полос движения.

"Что касается продолжения дороги от "кольца" в сторону проспекта Авиаторов Балтики (по направлению к станции метро "Девяткино" - прим. ред.), то несколько лет назад против этого активно выступала часть жителей Мурино. Хотя съезд в эту сторону необходим, чтобы подключить еще больше жилых кварталов к развязке напрямую", — уточнили в областном дорожном комитете.

Чиновники заключили, что новая развязка не может "одномоментно решить все транспортные проблемы города".

Транспортное кольцо в Мурино открыли 17 сентября. Ожидается, что оно поможет разгрузить выезд на КАД, однако местные обитатели жалуются на частые заторы и пробки, сетуя на недоработку объекта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости28 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru