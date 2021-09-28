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"Орловские новости" могут стать следующим СМИ-иноагентом: на издание пожаловался автор доноса на "Проект"

фото ЗакС политика "Орловские новости" могут стать следующим СМИ-иноагентом: на издание пожаловался автор доноса на "Проект"

Автор доносов на "Открытую Россию"* и издание "Проект"**,  глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин пожаловался в прокуратуру на "Орловские новости", пишет Baza.

Бородин впечатлился выпуском ток-шоу на НТВ, в котором владелец "Орловских новостей" Андрей Мазов сообщил, что вынужден был прибегнуть к американским кредитам порядка 10 лет назад.

"Лучшего доказательства Бородин не мог и представить – налицо иностранное финансирование и новый претендент попадания в список СМИ-агентов", – констатирует Baza.

Жалоба "борца с коррупцией" подана на имя генпрокурора Игоря Краснова.

Напомним, что после доносов Бородина "Проект" и "Открытая Россия" были признаны нежелательными организациями.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними

**Генпрокуратура признала Project Media, Inc. нежелательной организацией на территории РФ


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