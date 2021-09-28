В Кремле согласились с прогнозами о четвёртой волне COVID-19 на фоне роста заболеваемости

Отвечая на вопросы журналистов в ходе ежедневного брифинга, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков согласился: действительно, специалисты, в том числе Роспотребнадзора, коллегиально приходят к выводу о том, что четвёртая волна COVID-19 либо уже началась, либо вот-вот наступит.

"Каждый в отдельности регион имеет особые полномочия, и каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Пока правительственный штаб фиксирует последовательный рост в ряде регионов. Одни специалисты говорят о том, что [четвертая] волна уже идет. Кто-то говорит, что начнется. Но факт остается фактом — в целом ряде регионов идет рост [числа заболевших]", – цитирует Пескова URA.RU.

Следует отметить, что 28 сентября в России был побит антирекорд по суточному приросту смертей от коронавируса — скончались 852 человек; это максимум с начала пандемии. При этом уже не первый день за 24 часа фиксируется свыше 20 тысяч заболевших.