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Новости 14:51

Фракция "Яблоко" выдвинет омбудсмена Шишлова на пост спикера Заксобрания

фото ЗакС политика Фракция "Яблоко" выдвинет омбудсмена Шишлова на пост спикера Заксобрания

Депутат нового, седьмого созыва петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский известил, что фракция "Яблоко" приняла решение выдвинуть уполномоченного по правам человека Александра Шишлова, получившего мандат парламентария, на пост спикера.

"Фракция выдвинет на пост спикера Александра Шишлова — одного из самых опытных политиков в городе и в стране, обладающего безукоризненной репутацией и высоким профессионализмом, депутата Ленсовета 21 созыва, депутата Государственной Думы в 1995–2003 годах, председателя Комитета по образованию и науке, дипломата, в 2012–2021 годах — Уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге", – высказался о заслугах Шишлова его коллега по фракции.

Напомним, накануне, 27 сентября, петербургский Горизбирком утвердил перераспределение мандатов в ЗакСе. У "Единой России" — 11 кресел, у "Новых людей, "Яблока" и ЛДПР — по 2, у "Справедливой России" — 3 и, наконец, у КПРФ — 5.

Первое заседание нового созыва ЗакСа назначено на 29 сентября.


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