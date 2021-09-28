Депутатам Заксобрания Петербурга вручили мандаты нового созыва

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский после вручения удостоверения что-то долго говорил Чечиной.

На мероприятии присутствовали 48 парламентариев. Корочки каждому выдавали поочередно. Громче всего присутствовавшие аплодировали после объявления имен бывшего вице-губернатора Александра Бельского , дочери спикера шестого созыва ЗакСа Вячеслава Макарова Марины Макаровой и депутата прошлого созыва Дениса Четырбока .

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