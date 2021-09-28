Минюст внес в реестр иноагентов юрлицо, созданное журналистами "Важных историй"

Министерство юстиции включило в реестр СМИ-иноагентов проект "Важные иноагенты"*, который создали сотрудники "Важных историй"*, изменения отображены на сайте Минюста.
В Минюсте заявили, что это юрлицо, которые создали журналисты в соответствии с требованиями закона об иноагентах. Учредители "Важных иноагентов" - главред "Важных историй" Роман Анин*, журналисты Роман Шлейнов, Ирина Долина, Алеся Мароховская и Олеся Шмагун.
В начале сентября Минюст по тому же принципу вписал в реестр СМИ-иноагентов четыре юрлица, которые создали признанные иноагентами журналисты.
Редакции ряда СМИ, НКО и другие общественные организации ранее опубликовали петицию на Change.org, требуя отмены закона об иноагентах. Они указывали на то, что он противоречит Конституции России и Европейской конвенции о защите прав человека. Внесенные в реестры оказываются под угрозой уголовной ответственности, к которой могут привести малейшие нарушения, многие организации вынуждены прекратить деятельность, другие живут под риском проверок и принудительной ликвидации, при этом законодательство продолжает ужесточаться.
В реестре СМИ-иноагентов уже 48 пунктов. 27 августа редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить кампанию по давлению на независимую журналистику в России. Они указали на необходимость прекратить вносить СМИ и журналистов в реестр иноагентов, призвали расследовать случаи избиения сотрудников изданий и преследования после митингов, а также прекратить уголовное дело в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Также редакции предложили 12 поправок в закон об иноагентах.
*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов