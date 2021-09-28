Минюст внес в реестр иноагентов юрлицо, созданное журналистами "Важных историй"

Министерство юстиции включило в реестр СМИ-иноагентов проект "Важные иноагенты"*, который создали сотрудники "Важных историй"*, изменения отображены на сайте Минюста.

В Минюсте заявили, что это юрлицо, которые создали журналисты в соответствии с требованиями закона об иноагентах. Учредители "Важных иноагентов" - главред "Важных историй" Роман Анин*, журналисты Роман Шлейнов, Ирина Долина, Алеся Мароховская и Олеся Шмагун.

В начале сентября Минюст по тому же принципу вписал в реестр СМИ-иноагентов четыре юрлица, которые создали признанные иноагентами журналисты.